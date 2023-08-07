ВВС Австралии получили первые вертолеты Black Hawk для замены парка MRH-90 Taipan

В пресс-службе министра обороны страны Ричарда Марлза сообщили, что их доставили самолетом Военно-воздушных сил США

СИДНЕЙ, 7 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Австралии приняли на вооружение два первых многоцелевых вертолета UH-60M Black Hawk американской корпорации Lockheed Martin. Об этом сообщили в пресс-службе министра обороны страны Ричарда Марлза.

"Первые 2 из 40 заказанных ранее вертолетов UH-60M Black Hawk были доставлены на базу ВВС Австралии в Ричмонде [расположена в 60 км к северо-западу от Сиднея] самолетом Военно-воздушных сил США, как и планировалось", - указали в пресс-службе.

Поставка новых вертолетов, о закупке которых австралийские власти сообщили 18 января, была начата на фоне расследования катастрофы военного вертолета MRH-90 Taipan, произошедшей 28 июля во время учений Talisman Sabre. Несмотря на то, что причины аварии, в которой погибли четверо австралийских военнослужащих, до сих пор не выяснены, власти приостановили эксплуатацию всех Taipan и ускорили график их замены.

Ранее отмечалось, что у австралийских военных "есть много претензий к французским вертолетам MRH-90 Taipan, часто демонстрирующим полную непригодность для полетов". Эти боевые машины были приняты на вооружение в 2007 году, с тех пор Минобороны израсходовало почти 7,5 млрд австралийских долларов ($5,3 млрд) на их ремонт и эксплуатацию.

В настоящий момент на вооружении ВС Австралии стоят 40 армейских многоцелевых вертолетов Taipan, 35 боевых вертолетов S-70 Black Hawk, 22 ударных вертолета Eurocopter Tiger и 10 военно-транспортных вертолетов Boeing CH-47 Chinook. В мае 2022 года были подписаны контракты на поставку 12 морских вертолетов MH-60R Sea Hawk/Romeo и 29 разведывательных вертолетов AH-64E Apache.