Верховный суд Белоруссии рассмотрит иск о ликвидации Объединенной гражданской партии

Лидер партии Николай Козлов в ноябре 2022 года был приговорен к 2,5 года лишения свободы

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии 15 августа в порядке гражданского судопроизводства рассмотрит иск министерства юстиции о ликвидации Объединенной гражданской партии (ОГП). Об этом сообщается на сайте Верховного суда республики.

Объединенная гражданская партия была зарегистрирована в ноябре 1995 года. ОГП находится в оппозиции к действующей власти. Лидер партии Николай Козлов в ноябре 2022 года был приговорен к 2,5 года лишения свободы за организацию и участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, после президентских выборов 2020 года.

В феврале 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий изменение условий создания и деятельности политических партий. В соответствии с законом Минюст в течение шести месяцев после вступления его в силу должен перерегистрировать политические партии. Деятельность объединений, не прошедших перерегистрацию и не принявших решение о ликвидации, будет прекращена по решению Верховного суда Белоруссии.

27 июля суд ликвидировал партию "Зеленые", 31 июля - партию "Белорусская социал-демократическая Грамада".

В настоящее время в перечне Минюста числится 12 политических партий, на начало года их было 15.