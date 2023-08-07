Эксперты: Австралия не успеет обучить специалистов для обслуживания атомных подлодок

По данным аналитиков Австралийского института стратегической политики, для этого "потребуется не менее 200 экспертов с докторской степенью"

СИДНЕЙ, 7 августа. /ТАСС/. Высшие учебные заведения Австралии не смогут подготовить нужное количество специалистов для работы на атомных подводных лодках, полученных в рамках соглашений AUKUS (трехсторонний военный альянс Австралии, Великобритании и США), и их обслуживания. К такому выводу пришли эксперты Австралийского института стратегической политики (ASPI).

По данным аналитиков, только для обслуживания атомных подводных лодок, первые из которых Австралия должна получить уже после 2033 года, "потребуется не менее 200 экспертов с докторской степенью, тогда как в стране нет даже предварительного списка кандидатов, готовых изучать необходимые технологии". "Вероятно мы не сможем получить достаточное количество выпускников университетов для обеспечения работы инфраструктуры и обслуживания атомных субмарин", - указывают эксперты ASPI.

Также отмечается, что помочь в решении этой проблемы местным вузам некому, студентов с австралийским гражданством не так много, а иностранные абитуриенты зачастую не проходят проверку в соответствии с национальными "принципами противодействия иностранному вмешательству в сфере высшего образования". "На самом деле университеты не располагают ресурсами и опытом для надлежащей проверки будущих студентов на предмет рисков для национальной безопасности, а вмешательство специальных служб <…> часто приводит к длительным задержкам при выдаче студенческих виз. Долгое ожидание вынуждает многих абитуриентов выбрать вуз в США или ЕС", - сообщают эксперты.

Аналитики ASPI уверены, что программы AUKUS, направленные на быстрое технологическое развитие Австралии, создадут "серьезные проблемы для страны, которая не обладает соответствующей правовой системой и политикой защиты национальной безопасности". "Законодательная база и нормы, обеспечивающие защиту национальной безопасности, нуждаются в обновлении, их нужно приспособить к проектам AUKUS хотя бы до спуска на воду первых атомных подлодок, созданных специально для Австралии, [2040 год]", - резюмируют в институте стратегической политики.

Атомные подлодки для ВМС Австралии

Австралия объявила о намерении создать собственный атомный подводный флот осенью 2021 года после сообщения о заключении военного альянса с Великобританией и США. В марте этого года в рамках AUKUS был принят трехэтапный план предоставления Канберре АПЛ с неядерным вооружением. Предполагается, что к 2027 году в Австралии будут размещены пять атомных подводных лодок ВМС США и Великобритании. С 2033 года для австралийских ВМС будут приобретены три американские подлодки класса Virginia, а к началу 2040-х годов Великобритания построит для Австралии первую субмарину нового класса SSN-AUKUS (дальнейшее производство к 2042 году будет перенесено в Аделаиду).

Россия и Китай выразили озабоченность планами AUKUS по строительству АПЛ и призывают участников альянса строго выполнять обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения.