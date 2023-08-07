Глава разведки Эфиопии сообщил о попытках ополченцев захватить власть в штате Амхара

Темесген Тирунех отметил, что после этого они планируют действовать против федерального центра

ПРЕТОРИЯ, 7 августа. /ТАСС/. Отряды ополченцев в штате Амхара пытаются захватить власть и затем начать действовать против федерального центра. Об этом заявил глава разведывательной службы Эфиопии Темесген Тирунех.

"Действия банд направлены на свержение правительства штата с последующим нападением на федеральную систему Эфиопии", - приводит его слова агентство Reuters.

В минувшие выходные в различных частях штата Амхара, расположенного на севере страны, продолжались вооруженные столкновения между федеральными войсками и отрядами ополченцев, отмечает агентство. Во втором по величине городе штата - Гондэре - используется тяжелое вооружение. Размах боев стал самым значительным в Эфиопии с момента завершения два года назад боев между правительственными силами и повстанцами из штата Тыграй, передает агентство.

4 августа федеральное правительство Эфиопии объявило чрезвычайное положение в штате Амхара после столкновений между регулярными войсками и местными ополченцами. Решение было принято по просьбе властей штата.

Вооруженные стычки начались в штате после того, как федеральные власти потребовали разоружить ополченцев. Отряды ополченцев Амхары сражались вместе с правительственными войсками против повстанцев Тыграя, которые подняли в ноябре 2020 года мятеж против федерального правительства, но спустя два года подписали с ним мирное соглашение и сложили оружие.