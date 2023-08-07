Минздрав Палестины сообщил о гибели несовершеннолетнего при израильской операции

Израиль ранее обстрелял город Рамалла на Западном берегу реки Иордан

КАИР, 7 августа. /ТАСС/. Несовершеннолетний палестинец умер в понедельник от ранений, полученных в результате израильского обстрела в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил Минздрав Палестины в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По информации агентства WAFA, израильские силовики проводили операцию в восточных окрестностях города Рамалла несколько дней назад. Погибший юноша был застрелен в автомобиле.

Таким образом, по данным Минздрава Палестины, с начала года в результате израильской агрессии, в основном на Западном берегу, погибли более 200 палестинцев.

Службы безопасности Израиля с 10 апреля 2022 года проводят практически ежедневные операции и рейды по противодействию террору на Западном берегу реки Иордан в ответ на серию терактов в городах еврейского государства.