El Pais: в Испании почти 9 млн человек столкнулись с ограничениями на воду из-за засухи

По информации газеты, в Каталонии запретили мытье автомобилей, поливы садов, ввели сокращение промышленного потребления или ограничение бытового потребления воды

МАДРИД, 7 августа. /ТАСС/. Более 8,7 млн человек в Испании сталкиваются с какими-либо ограничениями, введенными властями в отношении использования воды из-за засухи. Об этом сообщила газета El Pais.

По ее информации, больше всего рестрикции затрагивают жителей автономного сообщества Каталония. Так, в 495 муниципалитетах этого региона действуют какие-либо ограничения, связанные с водой. Речь идет о запретах на мытье автомобилей, приостановке поливов садов, сокращении промышленного потребления или ограничении бытового потребления воды. Кроме того, ранее власти Каталонии решили впервые объявить чрезвычайную ситуацию в нескольких населенных пунктах из-за засухи.

В автономном сообществе Андалусия также приняты меры для преодоления последствий нехватки осадков. В частности, примерно в 40 муниципалитетах в определенные часы отключают подачу воды. В городе Малага было решено отключить воду в душах на пляжах.

Различные ограничения также действуют в населенных пунктах автономных сообществ Арагон, Балеарские острова, Галисия и Эстремадура.

В последние месяцы Испания, население которой превышает 47 млн человек, столкнулась с отсутствием достаточного количества осадков. В среднем по стране водохранилища заполнены примерно на 42%.