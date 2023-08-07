7 августа, 08:28

МИД Франции рекомендовал своим гражданам не посещать Нигер, Буркина-Фасо и Мали

Дипведомство также указало на террористическую угрозу в Сахеле

ПАРИЖ, 7 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции рекомендовало гражданам республики воздержаться от посещения Нигера, Буркина-Фасо и Мали. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его сайте.

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"Рекомендуется воздержаться от любых поездок в Нигер. Призываем французских граждан быть предельно бдительными: необходимо ограничить поездки, воздержаться от любых собраний и регулярно следить за ситуацией", - отмечается в тексте.

Аналогичные рекомендации касаются Буркина-Фасо и Мали. Также указывается, что "террористическая угроза в Сахеле остается высокой". 

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Буркина-ФасоМалиНигерФранция
© Информационное агентство ТАСС
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