Рахмон сменил заместителей командующего погранвойсками и потребовал устранить нарушения

Согласно указам президента Таджикистана, на пост главы управления по Согдийской области назначили Сафара Умарзоду

ДУШАНБЕ, 7 августа. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сменил заместителей командующего пограничными войсками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), в том числе главу пограничного управления ГКНБ в граничащей с Киргизией Согдийской области. Об этом говорится в указах главы государства, опубликованных на сайте президента.

Согласно указам, замкомандующего погранвойсками ГКНБ - глава управления погранвойск по Согдийской области Хикматулло Пиракзода освобожден от должности и назначен первым заместителем командующего - начальником главного штаба войск. Занимавший ранее пост начальника главного штаба войск Холмурод Раджабзода освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. На пост главы управления по Согдийской области назначен Сафар Умарзода. Кроме того, согласно указам, Султон Хушвахт освобожден от должности замглавы погранвойск по разведке в связи с переходом на другую работу, вместо него на этот пост назначен Саид Шохвализода.

Как сообщили в пресс-службе президента, после кадровых назначений глава государства провел встречу с руководством погранвойск. Президент в ходе встречи отметил, что "в этом году строительство современных объектов, пунктов пропуска, пограничных отрядов и другой необходимой инфраструктуры на местах должно быть завершено". "Принимая во внимание сложную и непредсказуемую ситуацию в регионе и мире, глава государства подчеркнул, что охрана государственной границы должна обеспечиваться на правовых основах и любые нарушения законов по охране границы должны быть устранены", - сообщили в пресс-службе таджикского лидера по итогам встречи.

Также глава государства дал поручения по противодействию незаконному обороту наркотиков, организованной преступности, незаконным пересечениям границы, контрабанде и террористам.

В мае 2023 года Рахмон сообщал, что для улучшения защиты государственной границы в республике с 1991 года было создано 198 дополнительных пограничных постов. Он также отмечал, что продолжается строительство еще 53 объектов, сдача которых предусмотрена до осени 2023 года, еще будут полностью подготовлены 15 застав на высокогорных участках границы.