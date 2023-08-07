El Pais: ЕС не собирается эвакуировать из Нигера несколько своих миссий

По данным газеты, миссия Евросоюза по обучению полиции и защите границ останется в африканской стране

МАДРИД, 7 августа. /ТАСС/. Евросоюз намерен оставить в Нигере несколько своих миссий, несмотря на эвакуацию граждан сообщества. Об этом сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на европейские источники.

Издание утверждает, что миссия ЕС по обучению полиции и защите границ останется в африканской стране. Кроме того, из Нигера не планируется эвакуировать гуманитарную миссию.

1 августа официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заявляла, что Евросоюз разрешил персоналу своей миссии в Нигере покинуть страну, но формального решения об эвакуации миссии не принято.