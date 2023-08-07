Израиль нанес ракетные удары по базам шиитских формирований под Дамаском

По данным телеканала Al Hadath, в результате погибли шесть бойцов и еще семь получили ранения

БЕЙРУТ, 7 августа. /ТАСС/. ВВС Израиля в ходе ночной атаки на окрестности Дамаска нанесли удары по военным объектам шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской армии. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал Al Hadath.

По его информации, в результате ракетной атаки противник поразил боевую технику и склады боеприпасов, находящиеся в районе международного аэропорта Дамаска и аэродрома Димас, а также в западном предместье Эль-Кисва. В результате погибли шесть бойцов и еще семь получили ранения.

Ранее представитель командования ВС арабской республики заявил агентству SANA, что "при отражении израильской агрессии погибли четверо сирийских военнослужащих и четверо были ранены". По его сведениям, нападение было совершено в 02:20 по местному времени (совпадает с московским) со стороны оккупированных Голанских высот, сирийские ПВО смогли сбить несколько ракет противника.

Последняя атака на Дамаск и его окрестности была предпринята Израилем 19 июля, тогда погибли двое военнослужащих. МИД Сирии решительно осудил продолжающиеся агрессивные действия со стороны Израиля, которые несут угрозу миру и безопасности, и потребовал от Совбеза ООН положить им конец.

Согласно данным Al Hadath, с начала 2023 году Израиль 22 раза атаковал территорию Сирии. Было поражено свыше 50 наземных целей, погибли 24 сирийских военнослужащих и 22 бойца проиранских шиитских формирований.