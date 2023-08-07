Додон призвал оппозицию к консолидации перед местными выборами в ноябре

Лидер Партии социалистов Республики Молдова попросил направить усилия против президента страны Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности

КИШИНЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон призвал оппозицию консолидировать усилия против правящей Партии действия и солидарности (ПДС) перед всеобщими выборами в местные органы власти. С таким заявлением он выступил по случаю стартовавшего 7 августа электорального периода и начала подготовки к выборам организаторами.

"Призываю так называемых коллег по оппозиции направить свою энергию и усилия против [президента] Майи Санду и ПДС, а не бороться с нами", - написал Додон в Telegram-канале. В частности, он обвинил партии "Возрождения" и "Шор" в попытках подкупа членов ПСРМ с целью присоединения к своим формированиям.

Политик обратил внимание, что намеченное на 5 ноября должно показать реальный рейтинг ПДС, который, по его мнению, сейчас завышен. "Местные выборы станут жестоким ударом для Санду и ее партии", - выразил уверенность Додон. Он считает, что в связи с этим власти могут перенести голосование на следующий год под предлогом ситуации на Украине.

Согласно Избирательному кодексу, избирательный период в Молдавии длится до дня утверждения результатов выборов, но не может превышать 120 дней. В этот период Центральная избирательная комиссия может корректировать и утверждать нормативные акты, дополняющие избирательное законодательство, формировать нижестоящие избирательные органы, утверждать их финансирование и вести другую подготовительно работу. Регистрация кандидатов в мэры и депутаты местных советов начнется 6 сентября, а предвыборная кампания здесь стартует 6 октября.