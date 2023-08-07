Глава МИД Ирана опроверг информацию о поставке дронов России

Амир Хосейн Абдоллахиян осудил предоставление Западом оружия Украине

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Амир Хосейн Абдоллахиян отверг утверждения о якобы имевших место поставках беспилотников России, отметив при этом, что именно предоставление Западом оружия Украине приводит к углублению конфликта и дальнейшим разрушениям. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Токио, где у него запланированы переговоры с японским коллегой Ёсимасой Хаяси.

"[Во время] конфликта на Украине мы никогда не поставляли иранские беспилотники или оружие России", - привел его слова телеканал NHK. "Именно поставки оружия Европой и Америкой приводят к дальнейшим разрушениям и бойне", - добавил он.

Вместе с тем глава иранского внешнеполитического ведомства ответил, что Россия является для Ирана "важной соседней страной". "У нас есть отношения сотрудничества с Россией в различных областях, включая торговлю, экономику и туризм", - подчеркнул он.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранских беспилотников для их применения на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты исключительно отечественного производства. В ноябре 2022 года глава МИД Ирана заявил, что республика поставляла беспилотники в РФ, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине.