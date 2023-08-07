7 августа, 09:13
Военная операция на Украине

Иран заявил, что Запад использует Украину для испытания вооружений

По словам официального представителя МИД исламской республики Насера Канани Чафи, Тегеран приложил много усилий, чтобы положить конец конфликту на Украине

ДУБАЙ, 7 августа. /ТАСС/. Западные страны рассматривают конфликт на Украине как возможность испытать свое вооружение на поле боя. Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Мы надеемся, что <…> страны, которые бесстрашно вооружают одну из сторон конфликта и рассматривают украинский кризис как возможность испытать свое различное вооружение, обратят внимание на политическое решение, чтобы мы могли увидеть конец этого кризиса", - заявил он на пресс-конференции в Тегеране. Слова дипломата приводит иранское агентство IRNA.

"Иран сделал упор на путь диалога как на лучший способ положить конец этому кризису", - отметил Канани Чафи. Он добавил, что Тегеран приложил много усилий, чтобы положить конец конфликту на Украине.

3 августа глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися поставками западного вооружения на Украину. "Нас беспокоит дальнейшее вооружение Украины США и некоторыми западными странами. Вооружение воюющих сторон приведет только к новым убийствам и разрушениям", - отметил он. Ранее Тегеран на различных уровнях заявлял, что поддерживает урегулирование украинского кризиса мирными средствами. 

Теги:
УкраинаИранВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация