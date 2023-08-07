СМИ: в индийский штат Манипур перебросили дополнительный контингент сил безопасности

По данным газеты Times of India, его численность составила 800 военнослужащих

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Индии направили дополнительный контингент сил безопасности численностью в 800 военнослужащих в северо-восточный штат Манипур, где не прекращаются межэтнические столкновения. Об этом сообщает газета Times of India.

В ночь на воскресенье в Манипуре новыми жертвами нападений экстремистов стали шесть человек, 16 жителей получили ранения. Общее число погибших в штате в результате начавшихся 3 мая столкновений враждующих племен куки и мейтей достигло 142, еще 17 человек считаются пропавшими без вести. В ходе беспорядков сожжены сотни домов, большой ущерб нанесен государственной собственности.

Для восстановления законности и порядка в Манипур в прошлом месяце уже были переброшены более 20 тыс. военнослужащих и полицейских. Несмотря на это, обстановка в штате вновь накалилась. Власти сообщают о применении участниками столкновений минометов и другого оружия, похищенного с армейских складов. За последние дни вооруженным нападениям неоднократно подвергались дислоцированные в штате воинские подразделения.

Причиной непрекращающихся насилия и беспорядков стало требование мигрантов из племени мейтей получить в Манипуре статус так называемой зарегистрированной касты. Этот статус дает членам касты привилегия, в том числе при устройстве на работу в государственное учреждение или на предприятие, при поступлении в высшие учебные заведения, а также другие льготы.

Это вызвало протест у представителей народности куки, составляющей коренное население штата, которое сочло такое требование атакой на их права. Куки провели "Марш племенной солидарности" в знак протеста против включения мейтей в категорию "зарегистрированных", после которого в штате произошли массовые межэтнические столкновения.

26 июля оппозиционные партии внесли в обе палаты парламента Индии предложение о вотуме недоверия правительству из-за разногласий по поводу беспорядков в Манипуре и потребовали публичных дебатов в парламенте с участием премьер-министра Нарендры Моди по ситуации в этом штате.