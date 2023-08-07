Reuters: в Испании солнечная энергия в июле покрыла рекордные 24% спроса на электроэнергию

Это произошло на фоне аномальной жары, превышавшей 40 градусов Цельсия

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Доля солнечной энергии в производстве электроэнергии в Испании достигла в июле рекордных 24% на фоне аномальной жары, превышавшей 40 градусов Цельсия. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на консалтинговую компанию Ember.

По ее данным, "в июле прошлого года солнечные электростанции (СЭС) обеспечили 16% потребности электричества в стране". Нарастить производство электроэнергии с помощью этого возобновляемого источника энергии удалось благодаря тому, что "год назад в Испании было установлено рекордное количество панелей суммарной мощностью 4,5 ГВт", информирует оператор Red Electrica.

Солнечная энергия смогла удовлетворить дополнительный спрос на электроэнергию из-за жары и в других странах Европы. Например, на Сицилии (Италия) СЭС покрыли половину избыточного спроса на электроэнергию в размере 1,3 ГВт во время повышения температуры воздуха до 45 градусов Цельсия 24 июля. По данным компании IPTO (Independent Power Transmission operator), в Греции в тот же день солнечные панели выработали 3,5 ГВт из общей потребности в 10,35 ГВт, обусловленной аномальной жарой.

Об исключительно высоких температурах воздуха в июле сообщали метеорологические службы Болгарии, Германии, Испании, Италии, Франции и Швейцарии. В Великобритании 19 июля столбик термометра поднялся до рекордной отметки 40,2 градуса Цельсия. По оценкам итальянских метеорологов, нынешнее лето может оказаться самым жарким за всю историю наблюдений.