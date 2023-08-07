7 августа, 09:42
Попытка госпереворота в Нигере

El Pais: разведка Запада не нашла свидетельств якобы дезинформации со стороны РФ по Нигеру

По информации издания, западные спецслужбы расследуют, не проводила ли Россия за несколько недель до событий в африканской стране целенаправленные кампании по дезинформации и дестабилизации

МАДРИД, 7 августа. /ТАСС/. Западная разведка не нашла доказательств возможных кампаний по дезинформации со стороны России в преддверии переворота в Нигере. Об этом пишет испанская газета El Pais со ссылкой на представителя разведки одной из европейских стран.

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По утверждению издания, западные спецслужбы расследуют, не проводила ли Россия за несколько недель до событий в африканской стране целенаправленные кампании по дезинформации и дестабилизации. По версии источника газеты, пока никаких доказательств найдено не было. 

Теги:
НигерРоссияПопытка госпереворота в Нигере
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