Посольство Китая в Нигере рекомендовало гражданам покинуть страну

При этом диппредставительство отмечает, что внутренняя ситуация в Нигере после переворота в целом стабилизировалась

ПРЕТОРИЯ, 7 августа. /ТАСС/. Посольство КНР в Ниамее рекомендовало гражданам Китая покинуть Нигер, если у них нет весомых причин оставаться в африканской стране. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

"Учитывая текущую сложную ситуацию в Нигере, посольство Китая рекомендует всем проживающим в Нигере китайцам проявлять бдительность, усилить защиту, не выходить на улицу и принимать надлежащие меры предосторожности. Если нет причин оставаться в Нигере, китайские граждане должны уехать в третью страну или вернуться домой", - говорится в сообщении.

При этом посольство отмечает, что внутренняя ситуация в Нигере после переворота в целом стабилизировалась. Диппредставительство также рекомендовало гражданам Китая отложить поездку в Нигер без острой необходимости.

Ранее несколько стран, включая Францию, Италию, Южную Корею, Японию, Германию, Великобританию, эвакуировали своих граждан из Нигера. Также сообщалось, что США намерены вывезти часть своих граждан из Нигера чартерными рейсами вместе с сотрудниками посольства и членами их семей.

Накануне захватившие власть в Нигере мятежники ввели запрет на полеты в национальном воздушном пространстве и обвинили неназванные страны в подготовке агрессии против Нигера.

С наступлением 7 августа истек срок ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), которое требовало от мятежников восстановить в Нигере конституционный порядок и освободить находящегося в их руках президента страны Мохамеда Базума.