Глава МИД Индии заявил о прогрессе в переговорах с Китаем по ключевым вопросам отношений

В ближайшее время состоится очередная встреча представителей двух стран для обсуждения ситуации на границе, отметил индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 августа. /ТАСС/. Индия не приостанавливала переговоры с Китаем о ситуации на границе двух стран, за последние три года удалось добиться прогресса в ключевых вопросах. Об этом заявил журналистам индийский министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар.

"Переговоры Индии с Китаем не приостанавливались, за последние три года сторонам удалось достичь прогресса в ключевых точках напряженности", - приводит слова главы МИД агентство ANI.

В ближайшее время состоится очередная встреча представителей Индии и Китая для обсуждения ситуации на границе двух стран, сказал Джайшанкар.

Последняя, 18-я встреча командиров корпусов индийской и китайской армий состоялась 23 апреля. На ней военные двух стран обсудили предложения по взаимному отводу войск в тех приграничных районах, где они все еще остаются.

В мае 2020 года в горной области Ладакх на индийско-китайской границе произошли столкновения, которые привели к жертвам с обеих сторон. Индия и КНР стянули в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. После серии переговоров Пекин и Нью-Дели начали взаимный отвод войск от линии границы.

Отсутствие демаркированной границы между Индией и Китаем в Гималаях остается на протяжении десятилетий источником напряженности. В 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул индийско-китайский вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.