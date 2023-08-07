Президент ЮАР примет лидера КНР 22 августа в Претории

Ожидается подписание документов

ПРЕТОРИЯ, 7 августа. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса 22 августа примет в Претории председателя КНР Си Цзиньпина в рамках его государственного визита в республику. Об этом сообщила администрация президента ЮАР.

"Помимо официальных переговоров, направленных на укрепление двусторонних отношений с Китаем, в этот же день будет подписан ряд совместных документов", - говорится в ее заявлении.

Си Цзиньпин также будет участвовать в работе саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), который состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством Южно-Африканской Республики.