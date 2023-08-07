В Москве открылся визовый центр Китая

Он находится на улице Василисы Кожиной, дом 1

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Китайский визовый сервисный центр в Москве официально открылся в понедельник, говорится в сообщении посольства КНР в РФ. Он находится на улице Василисы Кожиной, дом 1.

"7 августа 2023 года посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации официально запустит работу визового сервисного центра в Москве", - сообщили в диппредставительстве КНР.

Там пояснили, что, помимо московского визового центра, россияне с обычными паспортами могут обращаться за визами, включая визы в Гонконг и Макао, в генеральные консульства КНР в Хабаровске, Екатеринбурге, Иркутске и Владивостоке. Кроме этого, с 8 августа граждане РФ смогут подавать заявления в китайский визовый центр в Санкт-Петербурге, расположенный на Литейном проспекте, дом 26, литера А. "Ограничений на подачу документов по регионам нет", - отметили в китайском посольстве.

Как указывается на портале московского визового центра, прием документов осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00. Заявителям необходимо заполнить анкету на получение визы онлайн и записаться на прием. "Помимо оплаты консульского сбора за выдачу визы посольством Китая, визовый сервисный центр также взимает оплату за свои услуги", - подчеркнули в диппредставительстве Китая, добавив, что ознакомиться со стоимостью услуг визового сервисного центра можно на его сайте.