7 августа, 10:07
Попытка госпереворота в Нигере

AFP: делегация Мали и Буркина-Фасо отправилась "в знак солидарности" в Нигер

Согласно агентству, целью визита является засвидетельствование солидарности двух стран с народом африканского государства

ПРЕТОРИЯ, 7 августа. /ТАСС/. Армия Мали направила в Нигер "в знак солидарности" делегацию во главе с бывшим премьер-министром Абдулайе Маигой, в нее также вошли представители Буркина-Фасо, сообщает AFP.

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"Буркина-Фасо и Мали отправляют делегацию в Ниамей, ее возглавляет малийский [бывший премьер-]министр Абдулайе Маига", - говорится в сообщении, на которое ссылается агентство.

Согласно сообщению, цель визита - засвидетельствовать солидарность двух стран с народом Нигера.

31 июля правительства Буркина-Фасо и Мали в своем заявлении выразили солидарность с народом Нигера и осудили введение ECOWAS санкций против Ниамея, указав, что такие меры лишь "усугубляют страдания народа и ставят под угрозу дух панафриканизма". Оба государства предупредили, что будут считать любую военную интервенцию в Нигер объявлением войны им самим. Позже Франция решила приостановить финансирование и оказание помощи в целях развития Буркина-Фасо из-за поддержки этой африканской страной мятежников в Нигере. 

Теги:
Буркина-ФасоМалиНигерПопытка госпереворота в Нигере
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