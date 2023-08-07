AFP: делегация Мали и Буркина-Фасо отправилась "в знак солидарности" в Нигер

Согласно агентству, целью визита является засвидетельствование солидарности двух стран с народом африканского государства

ПРЕТОРИЯ, 7 августа. /ТАСС/. Армия Мали направила в Нигер "в знак солидарности" делегацию во главе с бывшим премьер-министром Абдулайе Маигой, в нее также вошли представители Буркина-Фасо, сообщает AFP.

"Буркина-Фасо и Мали отправляют делегацию в Ниамей, ее возглавляет малийский [бывший премьер-]министр Абдулайе Маига", - говорится в сообщении, на которое ссылается агентство.

Согласно сообщению, цель визита - засвидетельствовать солидарность двух стран с народом Нигера.

31 июля правительства Буркина-Фасо и Мали в своем заявлении выразили солидарность с народом Нигера и осудили введение ECOWAS санкций против Ниамея, указав, что такие меры лишь "усугубляют страдания народа и ставят под угрозу дух панафриканизма". Оба государства предупредили, что будут считать любую военную интервенцию в Нигер объявлением войны им самим. Позже Франция решила приостановить финансирование и оказание помощи в целях развития Буркина-Фасо из-за поддержки этой африканской страной мятежников в Нигере.