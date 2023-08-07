Глава МИД Египта призвал соседние с Суданом страны разработать план гуманитарных действий

Самех Шукри отметил, что Каир "стремится облегчить общение между суданскими братьями, чтобы достичь поставленных целей"

КАИР, 7 августа. /ТАСС/. Глава МИД Египта Самех Шукри обратился к странам, граничащим с Суданом, с просьбой внести предложения о немедленных действиях в ответ на гуманитарный кризис в охваченной конфликтом республике. С такими словами египетский министр выступил на первом заседании в рамках механизма соседних с Суданом стран на уровне глав МИД в городе Нджамена, столице Чада.

"Инициатива соседних с Суданом государств свидетельствует о единстве цели, искренности намерений и серьезной политической воле помочь стране выйти из кризиса и положить конец этой разрушительной войне", - заявил Шукри, открывая встречу, его слова приводит телеканал Al Hadath. "Странам, граничащим с Суданом, нужно представить свои предложения о немедленных мерах реагирования на тяжелый гуманитарный кризис", - подчеркнул глава МИД. По его словам, "Египет стремится облегчить общение между суданскими братьями, чтобы достичь поставленных целей".

13 июля на саммите в Каире главы государств, граничащих с Суданом, договорились сформировать механизм на уровне министров иностранных дел, который займется разработкой плана действий для достижения всеобъемлющего решения суданского конфликта. Ранее в понедельник в Нджамене открылось первое заседание с участием глав МИД Египта, Ливии, Центрально-Африканской Республики (ЦАР), Чада, Эритреи, Эфиопии и Южного Судана. Ожидается, что участники встречи обсудят конкретные шаги для прекращения боевых действий и достижения всеобъемлющего решения суданского кризиса посредством прямого диалога с суданскими сторонами.