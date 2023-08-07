В Иране выразили удивление бездействием Дании в связи с осквернением Корана

Посольство страны подчеркнуло, что осквернение священной книги мусульман продолжается вопреки тому, что Организация исламского сотрудничества призвала Копенгаген принять меры, чтобы положить конец этим действиям

ДУБАЙ, 7 августа. /ТАСС/. Посольство Ирана в Дании осудило акции осквернения Корана в королевстве и выразило недовольство бездействием датских властей. Заявление дипломатической миссии опубликовано на сайте МИД исламской республики.

"Посольство Исламской Республики Иран в Копенгагене решительно осуждает непрекращающиеся <…> акты оскорбления священного Корана в Дании", - сказано в тексте заявления. "Посольство удивлено бездействием датских властей по предотвращению постоянной пропаганды насилия в форме речей, полных ненависти и ксенофобии, а также оскорблений Корана", - отмечается в нем.

Посольство Ирана в Дании подчеркнуло, что осквернение священной книги мусульман продолжается вопреки тому, что Организация исламского сотрудничества (ОИС), членами которой являются 57 стран, призвала Данию принять меры, чтобы положить конец этим действиям.

Ранее в понедельник посол Дании в Тегеране был вызван в МИД Ирана. Датскому дипломату был выражен протест в связи с осквернением Корана в королевстве.

31 июля в онлайн-формате состоялось внеочередное заседание Совета министров иностранных дел стран ОИС, посвященное акциям сожжения Корана в Швеции и Дании. На открытии сессии генеральный секретарь организации Хисейн Брахим Таха выразил разочарование тем, что Стокгольм и Копенгаген до сих пор не приняли меры для предотвращения повторного осквернения Корана и продолжают разрешать подобные акции. По итогам заседания министры приняли резолюцию, в которой выразили обеспокоенность возрождением расистских движений и крайне правого экстремизма и потребовали немедленного прекращения экстремистских действий. Совет также призвал международное сообщество предпринять шаги для предотвращения осквернения религиозных святынь, в том числе Корана.