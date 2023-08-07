7 августа, 10:48
Военная операция на Украине

Мэр Баден-Бадена предложит провести в городе мирные переговоры между Россией и Украиной

Дитмар Шпет планирует направить соответствующее предложение правительству ФРГ

БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Бургомистр Баден-Бадена Дитмар Шпет направит правительству ФРГ официальное предложение сделать всемирно известный германский курорт местом проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом глава города заявил в интервью газете Badische Neueste Nachrichten.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Баден-Баден - лучший пример того, как мирно могут жить вместе русский и украинский народы", - сказал Шпет. Он планирует направить соответствующие письма с запросами канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и министру иностранных дел Анналене Бербок "в конце августа - начале сентября".

Беспартийный политик подчеркнул, что за курортным городом исторически сложилась репутация "места встречи всего мира" и "места мирных встреч", где побывали многие известные личности. Шпет также считает, что Баден-Баден имеет "необходимую материально-техническую базу" для проведения переговоров.

5-6 августа в городе Джидда прошли консультации по мирному урегулированию конфликта на Украине. В мероприятии приняли участие представители более чем 40 стран и международных организаций, в том числе Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Катара, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Турции, Украины, Франции, Чили и ООН. Переговоры являются продолжением усилий премьер-министра и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по урегулированию украинского кризиса, которые он предпринимает с марта 2022 года, отмечает Саудовское агентство печати.

Россия приглашение не получала. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии - "попытка воспользоваться искренними намерениями ряда государств в целях сколачивания антироссийской коалиции", но будет небесполезной, если поможет Западу понять тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского. 

Теги:
УкраинаГерманияРоссияШольц, ОлафВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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