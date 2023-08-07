7 августа, 11:09
Попытка госпереворота в Нигере

В Нигере заявили о подготовке интервенции со стороны двух государств центра Африки

REUTERS/ Mahamadou Hamidou
© REUTERS/ Mahamadou Hamidou

Руководство республики отметило, что для него "любое государство, со стороны которого будут направлены военные действия против страны, будет считаться участником операции"

ПРЕТОРИЯ, 7 августа. /ТАСС/. Правящий орган мятежников Нигера - Национальный совет спасения родины (НССР) - заявил о подготовке военной интервенции со стороны двух стран Центральной Африки. Об этом со ссылкой на коммюнике сообщает агентство ANP.

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"Несмотря на неодобрение населения Нигера и ECOWAS, планирование интервенции было осуществлено. Предварительное развертывание сил для участия в этой войне началось в двух странах Центральной Африки", - говорится в сообщении.

Руководство республики подчеркивает, что для него "любое государство, со стороны которого будут направлены военные действия против Нигера, будет считаться участником операции". Также НССР сообщил, что располагает информацией о готовящейся атаке "силами иностранной державы в координации с ECOWAS и террористическими группировками".

"НССР предупреждает ECOWAS, за которой стоит иностранная держава, о катастрофических последствиях для региона от любого вмешательства во внутренние дела Нигера и военной авантюры", - указывается в сообщении. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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