В Нигере заявили о подготовке интервенции со стороны двух государств центра Африки

Руководство республики отметило, что для него "любое государство, со стороны которого будут направлены военные действия против страны, будет считаться участником операции"

ПРЕТОРИЯ, 7 августа. /ТАСС/. Правящий орган мятежников Нигера - Национальный совет спасения родины (НССР) - заявил о подготовке военной интервенции со стороны двух стран Центральной Африки. Об этом со ссылкой на коммюнике сообщает агентство ANP.

"Несмотря на неодобрение населения Нигера и ECOWAS, планирование интервенции было осуществлено. Предварительное развертывание сил для участия в этой войне началось в двух странах Центральной Африки", - говорится в сообщении.

Руководство республики подчеркивает, что для него "любое государство, со стороны которого будут направлены военные действия против Нигера, будет считаться участником операции". Также НССР сообщил, что располагает информацией о готовящейся атаке "силами иностранной державы в координации с ECOWAS и террористическими группировками".

"НССР предупреждает ECOWAS, за которой стоит иностранная держава, о катастрофических последствиях для региона от любого вмешательства во внутренние дела Нигера и военной авантюры", - указывается в сообщении.