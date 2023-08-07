7 августа, 11:33
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Азербайджане заявили о перехвате второго за неделю БПЛА армянской армии

По данным ведомства, БПЛА был поднят в воздух на Зодском направлении с территории Басаркечарского района для наблюдения за позициями азербайджанских войск

БАКУ, 7 августа. /ТАСС/. Азербайджанские военнослужащие перехватили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Армении, сообщила сегодня пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

"7 августа примерно в 13:30 (12:30 мск - прим. ТАСС) квадрокоптер DJI Mavic 3 Вооруженных сил Армении предпринял попытку выполнить полет над позициями азербайджанской армии. Аппарат был перехвачен и посажен с помощью специальных технических средств", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, БПЛА был поднят в воздух на Зодском направлении с территории Басаркечарского района (Сотском направлении Варденисского района Армении) для наблюдения за позициями азербайджанских войск.

Аналогичный инцидент на армяно-азербайджанской гранцие был зафиксирован 1 августа. Министерство обороны Азербайджана тогда сообщало о перехвате еще одного беспилотника DJI Mavic 3 армянской армии в Лачинском районе республики. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация