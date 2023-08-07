Прокуратура Литвы начала расследование в отношении министра обороны

Арвидас Анушаускас, которого подозревают в разглашении секретной информации о планах приобретения танков, заявил, что считает действия прокуратуры "нормальным шагом"

ВИЛЬНЮС, 7 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Литвы приступила к расследованию возможного предания министром обороны Арвидасом Анушаускасом огласке секретной информации о планах приобретения танков. Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

"Рассмотрев заявление депутата парламента Агне Ширинскене (принадлежит к оппозиции - прим. ТАСС) о возможном нарушении служебной тайны, прокуратура приняла решение открыть предварительное следствие", - отмечается в сообщении.

Министр обороны на это заявил журналистам, что считает действия прокуратуры "нормальным шагом". По словам Анушаускаса, несмотря на то, что некоторые политики "уже нашли для себя бесспорные ответы и виновных", он надеется, что следствием будет установлена законность его действий.

После заседания на прошлой неделе государственного совета обороны глава военного ведомства заявил журналистам, что Вильнюс в порядке обеспечения своей армии тяжелой бронетехникой остановился на варианте закупки в Германии танков "Леопард". Прокуратуре предстоит установить, являлась ли эта информация предназначенной лишь для служебного пользования.