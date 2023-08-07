МИД Китая потребовал от США прекратить сеять раздор под предлогом поддержки Филиппин

Как отметило ведомство, попытки американских властей оказать давление на Пекин с нарушением морских конвенций ООН "противозаконны и бесполезны"

ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Китайские власти требуют от Соединенных Штатов прекратить сеять раздор в регионе под предлогом оказания поддержки Филиппинам при возникновении инцидентов в Южно-Китайском море. Об этом говорится в заявлении МИД КНР.

"Мы настаиваем, чтобы американская сторона перестала использовать проблему Южно-Китайского моря для того, чтобы сеять раздор и провоцировать отчуждение", - отмечается в документе, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Китая. В нем указывается, что планы Вашингтона ущемлять суверенитет КНР при помощи Манилы "абсолютно не могут увенчаться успехом".

Министерство иностранных дел Китая уточнило, что попытки американских властей оказать давление на Пекин с нарушением морских конвенций ООН "противозаконны и бесполезны". "КНР выражает решительный протест, - подчеркивается в заявлении. - Мы настаиваем, чтобы США уважали усилия стран региона по обеспечению мира и стабильности в Южно-Китайском море".

В субботу руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер выразил Филиппинам поддержку в связи с инцидентом, в ходе которого корабль береговой охраны КНР применил водомет при маневрировании в опасной близости от филиппинских катеров в районе отмели Аюнгин в Южно-Китайском море. Американский дипломат напомнил, что в случае нападения Соединенные Штаты будут вынуждены действовать в соответствии с четвертой статьей договора о взаимной обороне, заключенного между Вашингтоном и Манилой в 1951 году.

По данным береговой охраны Филиппин, упомянутый инцидент произошел во время сопровождения судов, перевозивших грузы для филиппинских военнослужащих, дислоцированных в районе отмели Аюнгин. В 1999 году власти Филиппин целенаправленно разместили американский десантный корабль "Сьерра Мадре" времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов в Южно-Китайском море, чтобы контролировать действия КНР в этом регионе. Там постоянно присутствует небольшой контингент военнослужащих. Китай неоднократно требовал убрать это судно и грозил самостоятельно его отбуксировать.