Туркмения выступила за отмену смертной казни в будущем во всем мире

Ашхабад планирует предложить разработать и принять "Договор о зоне, свободной от смертной казни в Центральной Азии и Монголии" в сентябре на полях 78-й сессии ГА ООН

АШХАБАД, 7 августа. /ТАСС/. Туркмения в сентябре на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложит разработать и принять "Договор о зоне, свободной от смертной казни в Центральной Азии и Монголии", который в дальнейшем может стать основой для Конвенции об отмене смертной казни во всем мире. Об этом говорится в приоритетных позициях Туркмении на 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

"Туркменистан предлагает рассмотреть вопрос разработки и принятия международного правового документа для Центральноазиатского региона и Монголии "Договор о зоне, свободной от смертной казни в Центральной Азии и Монголии". В дальнейшем такой документ может заложить основу для разработки и принятия Конвенции об отмене смертной казни, под инициативой данного региона в целях содействия отмене смертной казни во всем мире", - говорится в документе, опубликованном на сайте туркменского МИД.

Внешнеполитическое ведомство напоминает, что Туркмения стала первым государством в Центральной Азии, отменившим смертную казнь. "В настоящее время страны Центральной Азии и Монголия имеют потенциал стать первым регионом, свободным от смертной казни", - поясняется в документе.