Польша планирует дополнительно разместить 1 тыс. солдат на границе с Белоруссией

По словам коменданта пограничной охраны Польши Томаша Праги, на границе наблюдается новая волна нелегальных мигрантов и новый этап гибридной войны

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Власти Польши намерены разместить дополнительно 1 тыс. военнослужащих на польско-белорусской границе в связи с усилением миграционного давления. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел Мачей Вонсик.

По его словам, ситуация на границе требует ее усиления военными. "Комендант [пограничной охраны Польши Томаш] Прага обратился к Минобороны с просьбой перевести еще 1 тыс. солдат на польско-белорусскую границу", - сказал он.

Как отметил комендант Прага, "на польско-белорусской границе наблюдается новая волна нелегальных мигрантов и новый этап гибридной войны". "Польские патрули каждый день забрасывают камнями, ветками, петардами, бутылками", - указал он.

Комендант заявил, что в 2023 году попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы было 19 тыс., подчеркнув, что за весь прошлый год таких попыток было около 16 тыс. "В июле мы зафиксировали рекорд этого года - в Польшу пытались проникнуть почти 4 тыс. человек", - добавил он.

По утверждению польских властей, кризис на польско-белорусской границе провоцируют власти Белоруссии и России, чтобы дестабилизировать ситуацию на восточном фланге НАТО. Москва и Минск неоднократно отвергали эти обвинения.

Польша столкнулась с серьезным миграционным кризисом на границе с Белоруссией осенью 2021 года. Всего за позапрошлый год было зафиксировано около 40 тыс. попыток нарушить границу. Годом ранее их насчитывалось только 122. В последние месяцы число нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в Польшу, не превышало нескольких десятков в день. Большинство их усилий польские службы пресекают. Если мигрантам удается пройти на польскую территорию, часть из них задерживают и отправляют в охраняемые центры, но большинство возвращают на белорусскую сторону.