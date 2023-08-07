В ФРГ сообщили, что закрытие неба над Нигером мешает выводу военных Бундесвера из Мали

Предназначавшийся для смены личного состава военно-транспортный самолет Бундесвера не смог вылететь из Вунсторфа в пункт назначения, передавало DPA

БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Закрытие воздушного пространства над Нигером после военного переворота препятствует продолжающемуся выводу военнослужащих Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) из Мали. Об этом на брифинге в Берлине заявил представитель Минобороны ФРГ.

"Конечно, приостановка разрешений на полеты с сегодняшнего дня для нас снова является тормозом, неудачей", - отметил он. Как указывало агентство DPA, предназначавшийся для смены личного состава военно-транспортный самолет Бундесвера не смог в понедельник вылететь из Вунсторфа (федеральная земля Нижняя Саксония) в пункт назначения.

В то же время в Минобороны ФРГ подчеркнули, что после выходных ситуация для германских военнослужащих, дислоцированных в Нигере, принципиально не изменилась. "Даже на фоне последних событий нет острой угрозы для контингента из-за путча и его последствий. Это не направлено против наших сил", - сказал представитель министерства.

Авиатранспортная база, на которой находятся около 100 германских военных, является центром для вывода войск из Мали, который должен завершиться к концу года. Однако гражданские подрядчики летают и по другим маршрутам. Сейчас в военном лагере в городе Гао находятся около 850 солдат ФРГ, еще 12 дислоцированы в штаб-квартире Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали в Бамако. Бундесвер уже отозвал всех военнослужащих из военной миссии ЕС в Ниамее.

Накануне захватившие власть в Нигере мятежники запретили полеты в национальном воздушном пространстве и обвинили неназванные страны в подготовке агрессии против Нигера. С наступлением 7 августа истек срок ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), которое требовало от мятежников восстановить в Нигере конституционный порядок и освободить находящегося в их руках президента страны Мохамеда Базума.