На заседание комитета Сейма Литвы вынесли вопрос об ограничениях для граждан Белоруссии

Как отметил председатель парламентского комитета Лауринас Касчюнас, в качестве дополнительных мер на граждан Белоруссии был бы распространен, в частности, запрет на въезд в Литву с минимальными исключениями

ВИЛЬНЮС, 7 августа. /ТАСС/. Вопрос об ужесточении ограничений, применяемых Вильнюсом для граждан Белоруссии, и их приравнивания к запретительным мерам в отношении россиян вынесен на заседание комитета Сейма (парламента) Литвы по национальной безопасности и обороне. Об этом после встречи с президентом Гитанасом Науседой заявил журналистам председатель парламентского комитета Лауринас Касчюнас.

"В среду с членами комитета обсудим план мероприятий по прикрытию границы и введение дополнительных ограничений для граждан Белоруссии, чтобы приравнять их к мерам, которые действуют в отношении граждан России", - сказал он.

В качестве дополнительных мер на граждан Белоруссии были бы распространены запрет на въезд в Литву с минимальными исключениями, временный отказ в приеме заявлений с просьбой о выдаче вида на жительство, запрет на приобретение недвижимости.

Как ранее в понедельник заявил советник президента Литвы Дарюс Урбонас, основания для разных подходов к гражданам РФ и Белоруссии с точки зрения угрозы нацбезопасности, которая может исходить от их пребывания в стране, отсутствуют.

Департамент миграции Литвы 4 августа сообщил, что более 1 тыс. граждан РФ и Белоруссии признаны угрозой безопасности. В течение 14 дней после уведомления об этом такие лица должны покинуть страну. Критики данных установок в отношении граждан Белоруссии тревожатся, что под действие кампании попадут бежавшие в Литву белорусские оппозиционеры.