Президент Индонезии заявил, что принятие решения о присоединении к БРИКС будет позже

Шерпа объединения от ЮАР Анил Суклал ранее сообщал, что сейчас около 30 государств проявляют соответствующий интерес

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Индонезия позже примет решение по поводу присоединения страны к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом заявил индонезийский президент Джоко Видодо.

"Это будет решено позже", - привел его слова портал Detik в ответ на вопрос о том, присоединится ли страна к этому объединению.

Ранее шерпа БРИКС от ЮАР Анил Суклал сообщил, что сейчас около 30 государств проявляют интерес к вступлению в БРИКС, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. Индийская газета Business Standard со ссылкой на собственные источники сообщила, что на саммите в Йоханнесбурге 22-24 августа в БРИКС могут быть приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

ЮАР председательствует в 2023 году в БРИКС. С наступлением 2024 года председательство переходит к России.