В Нигере заявили, что военное вмешательство ECOWAS поставит под угрозу жизнь президента

По словам советника президента по политическим вопросам Антинекара аль-Хасана, Мохамед Базум находится в своей резиденции со дня государственного переворота

ДУБАЙ, 7 августа. /ТАСС/. Ввод войск стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в Нигер для подавления военного мятежа поставит под угрозу жизнь отстраненного президента Мохамеда Базума. Об этом заявил его советник по политическим вопросам Антинекар аль-Хасан.

В комментарии для телеканала Sky News Arabia он отметил, что, если военное вмешательство состоится, оно поставит под угрозу жизнь Базума и его семьи. Аль-Хасан объяснил это тем, что операция "может привести к ранению президента, будь то по ошибке атакующих сил или от рук военных, выступивших против него". По его словам, Базум находится в своей резиденции со дня государственного переворота.