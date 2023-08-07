7 августа, 12:47
Попытка госпереворота в Нигере

В Нигере заявили, что военное вмешательство ECOWAS поставит под угрозу жизнь президента

По словам советника президента по политическим вопросам Антинекара аль-Хасана, Мохамед Базум находится в своей резиденции со дня государственного переворота

ДУБАЙ, 7 августа. /ТАСС/. Ввод войск стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в Нигер для подавления военного мятежа поставит под угрозу жизнь отстраненного президента Мохамеда Базума. Об этом заявил его советник по политическим вопросам Антинекар аль-Хасан.

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В комментарии для телеканала Sky News Arabia он отметил, что, если военное вмешательство состоится, оно поставит под угрозу жизнь Базума и его семьи. Аль-Хасан объяснил это тем, что операция "может привести к ранению президента, будь то по ошибке атакующих сил или от рук военных, выступивших против него". По его словам, Базум находится в своей резиденции со дня государственного переворота. 

Теги:
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