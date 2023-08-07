МИД ФРГ предупредил мятежников в Нигере о последствиях в случае насилия над Базумом

Представитель ведомства дал понять, что Берлин обеспокоен положением президента республики

БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Германии предупредило мятежников в Нигере о возможных последствиях в случае, если с находящимся в их руках президентом африканской страны Мохамедом Базумом что-то произойдет. Об этом на брифинге в Берлине заявил представитель МИД ФРГ.

Представитель внешнеполитического ведомства Германии дал понять, что Берлин обеспокоен положением политика. "И именно поэтому я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз подчеркнуть наше послание путчистам о том, что они должны ожидать серьезных личных последствий, если что-то случится с демократически избранным президентом Базумом и его семьей", - сказал представитель МИД ФРГ. "Мы воспримем это как эскалацию, как и наши африканские партнеры", - подчеркнул он.

В качестве возможных шагов он назвал санкции, а также национальное или международное уголовное преследование. Правительство ФРГ надеется, что мятежники отреагируют на посреднические усилия Африканского союза и Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). В то же время представитель МИД Германии заметил, что правительство ФРГ по-прежнему считает ситуацию в Нигере нестабильной и напряженной. "Сейчас санкции начинают действовать. Они также имеют болезненные последствия для людей, а также для режима", - констатировал он.

С наступлением 7 августа истек срок ультиматума ECOWAS, которое требовало от мятежников восстановить в Нигере конституционный порядок и освободить находящегося в их руках президента страны Мохамеда Базума.