В Британии начали размещать нелегальных мигрантов на барже в Ла-Манше

Она способна вместить 506 человек, сообщил телеканал Sky News

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Власти Великобритании начали размещать нелегальных мигрантов на барже Bibby Stockholm, которая ранее оказалась в центре ожесточенных дискуссий между правительством и правозащитными организациями. Как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, в понедельник первые постояльцы прибыли на борт плавучего отеля. Он пришвартован в гавани Портленда, расположенной на одноименном острове в проливе Ла-Манш на юго-западе Англии.

По информации телеканала Sky News, сначала на барже будет размещена группа из 50 мужчин, которые ждут рассмотрения своих заявок на получение убежища в Великобритании. Всего же баржа, представляющая собой трехэтажное здание длиной 93 м, способна вместить 506 человек. Это более чем в два раза превышает прежний показатель вместимости судна, когда оно использовалось для размещения работников энергетических компаний, обслуживающих месторождения на шельфе.

Изначально Bibby Stockholm имела 222 каюты для одноместного размещения. После того, как было принято решение использовать ее для нелегальных мигрантов, в каютах были установлены двухъярусные кровати, под проживание людей были переделаны и некоторые территории общего пользования.

Подобные модификации вызвали протест более 50 НПО и отдельных активистов, которые назвали план правительства "жестоким и бесчеловечным". Так, они указывали на отсутствие мер противопожарной безопасности для такого числа людей и на условия содержания "наподобие тюремных". Недовольны оказались и местные граждане. Их обеспокоенность вызвало то, что полтысячи человек окажут большую нагрузку на их систему социального обеспечения.

Однако власти указывали в ответ на то, что содержание нелегалов в Великобритании обходится налогоплательщикам в £6 млн ($7,6 млн) в день, и в итоге реализовали задуманное. Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал решение проблемы нелегалов одной из пяти главных целей своего кабинета. Число нелегальных мигрантов, добирающихся до берегов Англии через пролив Ла-Манш, неуклонно увеличивается на протяжении четырех последних лет, несмотря на обещания правящей Консервативной партии бороться с незаконной иммиграцией. В 2018 году было зафиксировано 299 подобных случаев, в 2019 году - 1,8 тыс., в 2020 году уже 8,4 тыс. человек воспользовались незаконным морским путем, а в 2021 году - 28,5 тыс. человек. В прошедшем году этот показатель вырос на 60% и достиг 45,7 тыс.