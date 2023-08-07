У МВД Белоруссии будут свои эмблема и флаг

Соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко

МИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым утвердил геральдические символы Министерства внутренних дел - эмблему и флаг. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В целях сохранения и развития исторических традиций, укрепления авторитета органов внутренних дел и внутренних войск, повышения престижа службы глава государства постановил учредить эмблему и флаг Министерства внутренних дел", - говорится в сообщении.

Согласно положению о геральдических символах, эмблема МВД представляет собой стилизованное изображение овального щита серебристого цвета с горизонтальным графлением и каймой. На щите острием вниз расположен меч, в центре эмблемы на красном фоне изображен земной шар, над ним - восходящее солнце с лучами и контуры Белоруссии. Флаг МВД представляет собой прямоугольное полотнище темно-синего цвета. С надписью "Служым Закону, Народу и Айчыне!" желтого цвета, в нижней части - красно-зеленая полоса. В центре флага изображена эмблема ведомства.