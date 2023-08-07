Глава МИД Индонезии анонсировала визит президента в ЮАР "в скором времени"

Ретно Марсуди не подтвердила, связаны ли эти планы с предстоящим саммитом БРИКС на фоне слухов о возможном присоединении Джакарты к этому объединению

ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Президент Индонезии Джоко Видодо может "в скором времени" посетить ЮАР. Об этом сообщило агентство Antara со ссылкой на главу МИД страны Ретно Марсуди. Она не подтвердила, связаны ли эти планы с предстоящим саммитом БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) на фоне слухов о возможном присоединении Джакарты к этому объединению.

"Просто подождите, пока не будут завершены все приготовления", - сказала она в ответ на вопрос о сроках и целях визита. "Я не могу ничего сказать, поскольку общение и координация [относительно визита] еще продолжаются", - добавила Марсуди.

Ранее индийская газета Business Standard со ссылкой на собственные источники сообщила, что на саммите в Йоханнесбурге 22-24 августа в БРИКС могут быть приняты пять стран, в том числе Индонезия. Видодо в свою очередь заявил, что решение о том, присоединяться ли к БРИКС, будет принято позже.