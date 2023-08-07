В Турции сообщили, что суда в районе порта Дериндже не получили повреждений

Там ранее произошел взрыв на элеваторе

АНКАРА, 7 августа. /ТАСС/. Суда в районе порта Дериндже на западе Турции, где произошел взрыв на элеваторе, не получили повреждений.

"По результатам проведенных инспекций, каких-либо повреждений суда в порту не получили в результате взрыва", - говорится в заявлении Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

Мощный взрыв произошел в порту Дериндже в провинции Коджаэли в 95 км от Стамбула на западе Турции. Ранения получили 10 человек. Причина на данный момент не установлена, однако власти не исключают детонации зерновой взвеси, которая случилась в ходе загрузки зерна на судно.