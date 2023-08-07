7 августа, 13:09
Попытка госпереворота в Нигере

ECOWAS проведет 10 августа встречу в Нигерии для обсуждения военного мятежа в Нигере

Как сообщил телеканал Al Hadath, в настоящее время ведутся переговоры для продления срока ультиматума, предъявленного ECOWAS, для достижения невоенного решения кризиса в Нигере

РАБАТ, 7 августа. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) проведет в ближайший четверг, 10 августа, встречу в Абудже для обсуждения ситуации вокруг военного мятежа в Республике Нигере. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Тем временем телеканал Al Hadath со ссылкой на источники передает, что в настоящее время ведутся переговоры для продления срока ультиматума, предъявленного в конце июля ECOWAS, с целью достижения невоенного решения кризиса в Республике Нигере, где в результате мятежа был отстранен от власти президент Мохамед Базум. 

Теги:
НигерНигерияПопытка госпереворота в Нигере
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