ECOWAS проведет 10 августа встречу в Нигерии для обсуждения военного мятежа в Нигере

Как сообщил телеканал Al Hadath, в настоящее время ведутся переговоры для продления срока ультиматума, предъявленного ECOWAS, для достижения невоенного решения кризиса в Нигере

РАБАТ, 7 августа. /ТАСС/. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) проведет в ближайший четверг, 10 августа, встречу в Абудже для обсуждения ситуации вокруг военного мятежа в Республике Нигере. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Тем временем телеканал Al Hadath со ссылкой на источники передает, что в настоящее время ведутся переговоры для продления срока ультиматума, предъявленного в конце июля ECOWAS, с целью достижения невоенного решения кризиса в Республике Нигере, где в результате мятежа был отстранен от власти президент Мохамед Базум.