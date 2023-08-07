Источник: Эрдогана проинформировали о взрыве на элеваторе в порту Турции

Как сообщил собеседник агентства, президент республики проводит встречу с членами правительства для обсуждения зерновой сделки и планируемого визита российского лидера Владимира Путина в Анкару

АНКАРА, 7 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был проинформирован о произошедшем взрыве на элеваторе в порту на западе Турции во время проведения заседания кабинета министров республики в Анкаре. Об этом сообщил ТАСС источник в администрации турецкого президента.

"Президент Эрдоган и глава МВД [Турции Али Ерликая] были проинформированы о случившемся", - отметил собеседник агентства.

Эрдоган проводит в президентском дворце в столице встречу с членами турецкого правительства для обсуждения зерновой сделки и планируемого визита президента РФ Владимира Путина в Турцию. "Заседание кабинета министров под председательством господина президента началось в 15:30 [совпадает с мск]", - добавил источник.