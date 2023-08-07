Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор отметила, что лидеры стран БРИКС на саммите представят доклад о принципах расширения объединения и список стран, которые хотят в него вступить

ПРЕТОРИЯ, 7 августа. /ТАСС/. Формальные заявки на вступление в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) подали 23 страны, вопрос о расширении объединения будет обсуждаться на предстоящем позднее в текущем месяце саммите. Об этом заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор на брифинге, посвященном предстоящей встрече в верхах БРИКС.

"Лидеры БРИКС на саммите обсудят расширение организации, - сообщила она. - Мы помним, что ЮАР стала первой страной, которая была принята в объединение уже после его создания. Как председатель БРИКС ЮАР будет вести на саммите переговоры о модели расширения и его принципах и критериях. Мы постепенно движемся к консенсусу по вопросам расширения БРИКС и надеемся, что он будет достигнут на саммите".

Министр обнародовала список стран, которые официально подали заявки на вступление в БРИКС. Это Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Гондурас, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Государство Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия.

Пандор отметила, что лидерам стран БРИКС на саммите будут представлены специальный доклад о принципах расширения объединения и список стран, которые хотят вступить в БРИКС. "Именно лидеры примут окончательное решение по этому вопросу", - сообщила она.

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР.