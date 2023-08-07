Израиль отправит на Кипр два самолета и команду спасателей для борьбы с лесными пожарами

Как сообщили в пресс-службе израильского правительства, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху "получил личный запрос от кипрского президента Никоса Христодулидиса об оказании незамедлительной помощи"

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 августа. /ТАСС/. Власти Израиля приняли решение направить на Кипр два пожарных самолета и команду специалистов по борьбе со стихийными бедствиями для помощи местным властям с тушением лесных пожаров. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба израильского правительства.

"Премьер-министр [Израиля] Биньямин Нетаньяху получил личный запрос от кипрского президента Никоса Христодулидиса об оказании незамедлительной помощи <...> в тушении лесных пожаров. По указанию премьер-министра Нетаньяху и с одобрения [израильских] министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра иностранных дел Эли Коэна в ближайшие минуты на Кипр отправится миссия по оказанию помощи", - говорится в сообщении.

В состав израильской миссии войдут два спецсамолета, предназначенных для тушения пожаров, четыре летчика, а также команда специалистов по тушению лесных пожаров со снаряжением и шестью тоннами израильских реагентов для пожаротушения, указали в пресс-службе. Две недели назад израильские специалисты вернулись из Греции, где также оказывали местным властям помощь в борьбе с лесными пожарами, отмечается в сообщении.

С середины июля на Кипре установилась очень жаркая погода, столбики термометров днем показывают в среднем около 40 градусов Цельсия. Во многих городах Кипра развернуты специальные пункты, где люди имеют возможность отдохнуть в кондиционированных помещениях, там же им предлагают прохладительные напитки. Как сообщила метеорологическая служба островного государства, Кипр оказался под воздействием тепловой волны "Клеон". В этих условиях в разных районах острова периодически вспыхивают крупные лесные пожары.