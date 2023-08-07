Глава МИД ЮАР выразила надежду на успех ECOWAS по восстановлению порядка в Нигере

Наледи Пандор отметила, что произошедший захват власти военными в этой стране вызывает возмущение

ПРЕТОРИЯ, 7 августа. /ТАСС/. ЮАР надеется, что Экономическому сообществу стран Западной Африки (ECOWAS ) удастся убедить мятежников в Нигере вернуться в казармы и восстановить в своих полномочиях президента Мохамеда Базума, которого они сейчас удерживают. Об этом заявила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

"Мы надеемся на успех ECOWAS в его нынешних действиях, надеемся, что ECOWAS убедит мятежников вернуться в казармы и восстановить полномочия президента Нигера, - подчеркнула Пандор. - Произошедший в Нигере захват власти военными вызывает возмущение. Необходим механизм раннего предупреждения о подобных ситуациях".