Оппозиция обвинила ЦИК Молдавии во введении цензуры на период избирательной кампании

Всеобщие выборы в местные органы власти пройдут 5 ноября

КИШИНЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Партия развития и консолидации Молдавии, возглавляемая экс-премьером Ионом Кику, обвинила Центральную избирательную комиссию республики во ведении политической цензуры перед всеобщими выборами в местные органы власти 5 ноября. С таким заявлением она выступила после утверждения нового регламента агитации.

"Согласно новым правилам, в период всеобщих выборов в эфир могут выходить только сообщения, одобренные Центризбиркомом. Это называется цензурой, так как участники выборов смогут распространять только те сообщения, которые были одобрены подчиненными правительству учреждениями. Эти правила удобны правящей партии, которая может использовать в предстоящей кампании неограниченный административный ресурс", - говорится в заявлении.

Партия констатировала, что информационное пространство страны берется под контроль проевропейской Партией действия и солидарности с помощью трех инструментов: Центризбиркома, Совета по аудиовизуальной информации, а также Национального центра информационной защиты и противодействия пропаганде.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила об опасности государственного переворота с участием оппозиционных сил и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. В стране были запрещены оппозиционные телеканалы, арестованы десятки активистов. Уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова и партии "Шор", которая в июне по запросу правительства была запрещена Конституционным судом.

В ноябре 2023 года в Молдавии пройдут всеобщие выборы в местные органы власти, предвыборная кампания здесь стартует 6 октября.