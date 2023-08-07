ФРГ направит в Словению специалистов и технику для ликвидации последствий наводнения

Как отметила представитель кабинета министров Германии Кристиане Хофман, МИД ФРГ понесет расходы в размере €700 тыс.

БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Германия окажет помощь Словении в ликвидации последствий наводнения, направив в регион специалистов Службы организации технической помощи (THW) и технику. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"С тревогой смотрим на ужасные наводнения в Словении и Австрии. Наши мысли с жертвами, семьями и всеми, кто потерял свои дома", - написал Шольц. "Германия оказывает помощь и как можно скорее направляет по просьбе Словении оперативные силы из Службы организации технической помощи", - отметил канцлер.

В свою очередь представитель кабинета министров Германии Кристиане Хофман заявила на брифинге, что министерство иностранных дел ФРГ понесет расходы в размере €700 тыс. Дальнейшая помощь будет зависеть от развития ситуации и потребностей. Ожидается, что специалисты THW прибудут в Словению в понедельник.

Кроме того, в зону бедствия будет отправлена техника для расчистки, в частности, экскаваторы. Это может быть сделано в кратчайшие сроки для временного восстановления инфраструктуры.

По последним данным, число жертв наводнения в Словении возросло до шести. 6 августа власти Словении решили обратиться к Евросоюзу и НАТО за помощью в ликвидации последствий крупнейшего в современной истории страны стихийного бедствия, вызванного проливными дождями. Речь идет о технике для уборки мусора и обеспечения функционирования дорог, военных вертолетах грузоподъемностью не менее 5 тонн, сборных мостах, а также о 200 военнослужащих для помощи в ликвидации последствий стихии.

4 августа агентство по охране окружающей среды республики объявило красный уровень опасности в северо-восточной, северо-западной и центральной частях страны из-за проливных дождей, которые начались 3 августа. 5 августа премьер-министр Словении Роберт Голоб сообщил, что ущерб от наводнения превысит €500 млн. По его словам, речь идет о крупнейшем стихийном бедствии в новейшей истории страны.