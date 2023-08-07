Министры обороны Израиля и Греции договорились укреплять сотрудничество двух стран

Йоав Галант и Никос Дендиас также обсудили общие вызовы в борьбе с терроризмом

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 августа. /ТАСС/. Глава Минобороны Израиля Йоав Галант принял в понедельник в Иерусалиме своего греческого коллегу Никоса Дендиаса, прибывшего с визитом в еврейское государство, сообщила пресс-служба израильского военного ведомства. По ее информации, министры условились укреплять двустороннее сотрудничество в сфере безопасности.

"Стороны обсудили меры по дальнейшему укреплению оборонных связей и промышленного сотрудничества между их структурами и обсудили общие вызовы в борьбе с терроризмом. Министры выразили приверженность дальнейшему углублению связей и сотрудничества", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны Израиля, Галант "подчеркнул стратегическую важность как двустороннего, так и трехстороннего форматов с участием Кипра, направленных на достижение совместной цели по обеспечению региональной стабильности". "Сегодня мы передаем четкое послание как нашим партнерам, так и нашим противникам: Израиль и Греция держатся вместе и пожимают руки, обеспечивая безопасность и стабильность нашему региону", - заявил израильский министр, слова которого приводит пресс-служба военного ведомства.