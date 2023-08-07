7 августа, 14:07,
обновлено 7 августа, 14:35
Военная операция на Украине

Глава МИД КНР заявил о независимой позиции Китая по проблеме Украины

По словам Ван И, китайские власти стремятся к мирному пути урегулирования

ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Китайские власти занимают независимую позицию по украинской проблеме и стремятся к мирному пути ее урегулирования. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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"По проблеме Украины Китай в любых форматах многостороннего международного взаимодействия занимает независимую и справедливую позицию. <...> Мы прилагаем усилия для того, чтобы найти политический путь ее урегулирования", - приводит слова Ван И сайт внешнеполитического ведомства Китая.

Как уточнил глава МИД КНР, Пекин активно содействует мирному процессу и продвижению переговоров. Он подчеркнул, что при решении вопроса Украины китайские власти действуют "объективно и рационально". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаКитайВан ИВоенная операция на Украине
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