Глава МИД КНР заявил о независимой позиции Китая по проблеме Украины

По словам Ван И, китайские власти стремятся к мирному пути урегулирования

ПЕКИН, 7 августа. /ТАСС/. Китайские власти занимают независимую позицию по украинской проблеме и стремятся к мирному пути ее урегулирования. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"По проблеме Украины Китай в любых форматах многостороннего международного взаимодействия занимает независимую и справедливую позицию. <...> Мы прилагаем усилия для того, чтобы найти политический путь ее урегулирования", - приводит слова Ван И сайт внешнеполитического ведомства Китая.

Как уточнил глава МИД КНР, Пекин активно содействует мирному процессу и продвижению переговоров. Он подчеркнул, что при решении вопроса Украины китайские власти действуют "объективно и рационально".