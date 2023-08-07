Встреча в Джидде без России и итогового коммюнике. Как прошли переговоры по Украине

Консультации по перспективам мирного урегулирования на Украине прошли в саудовском городе Джидда 5-6 августа. В мероприятиях участвовали представители более 40 стран. Россия приглашения на встречу не получила.

Официального коммюнике после завершения встречи, на которой украинская сторона представляла так называемую формулу мира президента Владимира Зеленского, не последовало. Однако на консультациях были представлены другие мирные инициативы.

ТАСС собрал главное о переговорах в Саудовской Аравии.

Участники консультаций

По информации Саудовского агентства печати, в консультациях в Джидде приняли участие советники по национальной безопасности и представители более чем 40 стран и международных организаций, в том числе Аргентины, Бразилии, Великобритании, Германии, Египта, Индии, Катара, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, США, Турции, Украины, Франции, Чили и ООН.

Украинская делегация в ходе консультаций 5-6 августа провела двусторонние переговоры с эмиссарами более чем 30 государств. В их числе были делегации Бахрейна, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Катара, Норвегии, Польши, Республики Корея, Саудовской Аравии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, ЮАР и Японии, а также чиновник из Еврокомиссии. Как уточнил глава делегации Украины Андрей Ермак, множество двусторонних встреч было посвящено реализации так называемой украинской формулы мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским.

Мирные инициативы

Ранее в Киеве заявили о желании созвать встречу для продвижения так называемой формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Участники консультаций в Джидде приняли решение создать рабочие группы для ее обсуждения.

По данным агентства DPA, которое ссылается на два дипломатических источника, изначально предполагалось обсудить лишь так называемый мирный план Зеленского, однако в Джидде была предложена еще одна мирная инициатива. Ее вместе с несколькими государствами представила принимающая сторона - Саудовская Аравия. Частью плана якобы являются сохранение целостности Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под наблюдением ООН, обмен пленными.

Свою позицию по Украине в Джидде изложил и специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй. Об этом сообщил МИД КНР, отметив, что необходимо придерживаться китайского мирного плана по ситуации на Украине.

Инициатива КНР, которая была опубликована в феврале, включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.

По мнению советника индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджита Довала, у каждого из выдвинутых предложений есть положительные моменты, но ни одно из них не является приемлемым для Москвы и Киева.

Итоги консультаций

Официального коммюнике по итогам встречи не было опубликовано. По словам европейского дипломата, на которого ссылается британская газета The Financial Times, участники переговоров в Джидде согласились, что "уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть в основе любого мирного урегулирования".

В свою очередь глава украинской делегации Ермак положительно охарактеризовал встречу, при этом он признал, что были представлены "разные взгляды".

Главным итогом встречи стало решение продолжить переговоры по Украине. Новые консультации могут пройти до саммита Группы двадцати в сентябре. Такую информацию со ссылкой на высокопоставленного представителя МИД Франции приводит агентство Bloomberg.

Так, новую встречу по Украине может принять страна Глобального Юга, пишет еженедельник Le Point со ссылкой на дипломатические источники.

Реакция Москвы

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия обсудит итоги консультаций по Украине в Джидде с партнерами по БРИКС, которые участвовали во встрече. Он также высказал мнение, что старания Запада по мобилизации Глобального Юга на поддержку формулы украинского президента Владимира Зеленского обречены на провал.

По словам постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, консультации в Джидде не имели смысла без участия России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедшую в Саудовской Аравии встречу, заявила, что Киев и Запад продвижением "формулы" Зеленского пытаются принизить инициативы других стран и монополизировать право на их выдвижение. Как подчеркнула дипломат, план Зеленского представляет собой бессмысленный ультиматум России и ни один из 10 пунктов "не направлен на поиск переговорно-дипломатического решения кризиса". При этом она отметила, что Россия высоко ценит посреднические и гуманитарные инициативы, исходящие от "друзей из стран Глобального Юга" и направленные на достижение мира. Также Захарова подчеркнула, что без участия российской стороны и "учета ее интересов никакие встречи по тематике украинского кризиса не имеют ни малейшей добавленной стоимости".

По мнению главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, встреча в Джидде показала, что в мире возобладает здравый смысл относительно ситуации на Украине. Он добавил, что представление в Саудовской Аравии формулы Зеленского стала "попыткой коллективного Запада спровоцировать на регион Глобального Юга свои антироссийские подходы", которая "с треском провалилась".