Додон назвал болезненным возможный запрет на поставки молдавской сельхозпродукции в Россию

Лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова отметил отсутствие другого рынка, который смог бы потребить те объемы, что производит страна

КИШИНЕВ, 7 августа. /ТАСС/. Лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон считает, что возможный запрет на поставки молдавской сельхозпродукции в Россию больно ударит по местным фермерам. Так он прокомментировал в Telegram-канале призывы российских политиков ответить на недружественные действия Кишинева.

"Ограничение экспорта очень больно ударит по агропромышленному комплексу Молдовы, который на 70% ориентирован на рынки СНГ и в частности России. Это яблоки, вино, виноград и так далее, и у нас нет другого рынка, который смог бы потребить те объемы, что мы производим", - написал Додон.

Он также выразил опасение в связи с возможными ограничениями на въезд молдавских граждан в Россию. "Это очень опасно. Кстати, Молдова уже ограничила въезд для российских граждан. Ни для кого не секрет, что мужчин поголовно разворачивают, а женщин по 4-5 часов допрашивают", - сообщил Додон. Он считает, что за действами Кишинева стоит желание угодить западным донорам.

Ранее министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии уведомило посла РФ Олега Васнецова о необходимости сокращения персонала посольства на 45 человек - до 10 дипломатических работников и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции. Таким образом их численность будет доведена до уровня молдавского посольства в Москве. Свое решение Кишинев объяснил якобы многочисленными недружественными действиями и попытками России дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдавии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение очередным шагом Кишинева к разрушению двусторонних отношений, который Россия не оставит без ответа.